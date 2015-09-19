Туреччина готова співпрацювати з Росією у Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, передає Rzeczpospolita.

Глава МЗС Туреччини побував із дводенним візитом у Сочі. Сінірліоглу зазначив, що російська і турецька дипломатія мають різні підходи до сирійського президента Башара аль-Асада.

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"Тим не менш, ми згодні, що нинішня ситуація в Сирії не є прийнятною, і наші дві країни усвідомлюють загрозу тероризму", - наголосив він.

Лавров привітав слова глави МЗС Туреччини і повідомив, що Туреччина і далі буде важливим партнером Росії у регіоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійська армія поки сама здатна боротися з противником. При цьому Дамаск може звернутися до Росії з проханням ввести війська тільки тоді, коли в цьому виникне необхідність.