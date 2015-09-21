У Росії спостерігається посилення "відтоку мізків" - Bloomberg

Bloomberg називає кілька професій, у яких відбувається «витік мізків». Мова йде про технологічну, фінансову та юридичну сфери.

В якості прикладу наводить агентство керівника проектів і веб-розробника у стратапе Coub Ігоря Гладкобородова, який прийняв рішення виїхати до США. За його словами, «п'ять років тому ще була надія, що все зміниться в кращу сторону, але зараз зрозуміло, що Росія зіткнулася з тривалою системною кризою», передає РБК.

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Ще одна область, яка зіткнулася з від'їздом професіоналів – це банківська сфера, яка опинилася під ударом через санкції США і Євросоюзу, пише Bloomberg.

Агентство наводить слова Віталія Байкіна, співробітника Газпромбанку, який вирішив виїхати в США для навчання в нью-йоркській бізнес-школі.

«Ринок капіталу в Росії практично закінчився. Я не бачу шляхів для покращення ситуації у найближчі роки», - заявив Байкин.

Bloomberg також констатує, що зростає кількість тих, хто залишає Росію з політичних мотивів. «Політика Кремля змушує освічений клас вибирати – або вибудовуватися під прапором війни з Заходом, або їхати», - каже політолог із Москви Олександр Морозов, який прийняв рішення виїхати на постійне місце проживання в Німеччину.

За словами адвоката з Тель-Авіва Елі Гервица, який допомагає громадянам Росії отримати ізраїльське громадянство, кількість звернень до нього збільшилася після того, як Росія анексувала Крим у березні 2014 року і її відносини з Заходом досягли найнижчої точки з часів холодної війни.

Рік тому Росстат зафіксував рекордну за 15 років хвилюють еміграції з Росії – тоді з січня по серпень з Росії емігрувало 203 659 осіб. За весь 2013 року покинули Росію 186 382 людини.