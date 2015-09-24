У США заявили, що вето Росії ставить під загрозу законність Радбезу ООН

США та інші країни-однодумці можуть втратити довіру до Радбезу ООН і почати діяти самостійно, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Guardian.

Наголошується, що Росія використала своє право вето чотири рази для блокування резолюцій щодо Сирії, що Москва розглядає як загрозу своєму союзнику Башару аль-Асаду.

Читайте такожУкраїна запропонує обмежити право вето постійних членів ООН

Москва також перешкоджала міжнародним діям щодо війни в Україні, де вона є стороною конфлікту.

"А якщо так буде продовжуватися і не тільки у випадку Сирії та України, тоді з'являється ризик для статусу Ради безпеки, авторитету і її функції міжнародного арбітра в питаннях безпеки, до якого потрібно звертатися", - сказала постійний представник США в ООН Саманта Пауер.

Франція пропонує ввести механізм блокування вето постійних членів Радбезу ООН, якщо йдеться про геноцид або масові звірства. Ідею підтримали багато постійних членів Ради безпеки ООН, але Росія категорично проти.

Раніше УНІАН повідомляв, що вже 67 країн підтримали ініціативу утримання від права вето в Раді Безпеки ООН у випадках, коли конфлікти набувають особливої жорсткості.