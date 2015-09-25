Путін вважає, що війну у Сирії можна зупинити, допомагаючи Асаду

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу CBS напередодні своєї поїздки на Генасамблею ООН, передає Бі-бі-сі.

"І немає жодного іншого способу вирішення сирійської кризи, крім зміцнення чинних державних інститутів і надання їм допомоги у боротьбі з тероризмом", - додав російський президент.

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Путін вважає, що необхідно спонукати сирійську владу "до діалогу зі здоровою частиною опозиції і проведення реформ".

"На моє глибоке переконання, дії в іншому напрямку, націлені на руйнування легітимного уряду, створять ситуацію, яку можна бачити в інших країнах регіону або в інших регіонах, наприклад, у Лівії, де зруйновані державні інститути. Ми спостерігаємо схожу ситуацію, на жаль, і в Іраку", - сказав президент РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра оборони США Ештона Картера, дискусії щодо Сирії з Російською Федерацією не змінять політику США щодо засудження дій Росії в Україні і не змінять політику санкцій.