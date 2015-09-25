Лукашенко розповів, що зробить з білорусами, які воювали в Україні

Як передає "ТАСС", Лукашенко повідомив, що всім, хто воює в Україні, а потім збирається повернутися до Білорусі і щось показати, влада сама покаже, що вони "перекидатися будуть знову в Україну, а через Україну в Чорне море, а може й далі".

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Президент пообіцяв розібратися з тими білоруськими громадянами, які воюють в Україні, заявивши, що відповідальність буде незалежно від того, на чиєму боці вони воюють. При цьому Лукашенко зазначив, що таких осіб "одиниці, може, якихось два десятки осіб".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко вважає, що лідери України та РФ можуть більш активно сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Якщо вже війна, то, напевно, в терміновому порядку повинні були зібратися глави держав, обговорити цю проблему і прийняти якісь заходи, рішення. Не вийде - хоча б в очі сказати все те, що думають один про одного. Поки цього не відбувається", - заявив білоруський лідер.