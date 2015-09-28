ЗМІ: президент Ірану перериває участь в ГА ООН

Про це повідомило агентство IRNA, передає ТАСС.

Він відправляється в Тегеран, щоб взяти участь у церемонії зустрічі літака з тілами іранських паломників, які загинули під час хаджу в Саудівській Аравії.

"Президент Роухані скасував низку запланованих зустрічей "на полях" Генасамблеї ООН і покине Нью-Йорк в понеділок вдень (сьогодні)", - передає IRNA.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента країни, позиції Росії та Ірану щодо Сирії "практично сумісні", так як обидві країни згодні в тому, що пріоритетом є боротьба з тероризмом.