З початку серпня Росія знищила понад 700 тонн санкційних продуктів

Про це повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду РФ.

"На 27 вересня затримано 676 тонн контрабандної рослинної харчової продукції, яка до цього часу вся знищена", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що затримано 318 тонн харчової продукції тваринного походження, знищено 62 тонни.

Раніше УНІАН повідомляв, що оцінки рішення влади про знищення заборонених до ввезення продуктів у тих, хто про нього знає, розподілилися приблизно порівну: 42% вважають, що їх слід ліквідувати, 38% дотримуються протилежної думки.