Росія зібралась громити "Ісламську державу" в Сирії, "щоб загроза не поширилася по всьому світу"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявила спікер Ради федерації Валентина Матвієнко.

"Президент вніс таке звернення на адресу Ради федерації, і в ході розгляду ми виходили з того, що це в першу чергу в інтересах національної безпеки Росії з багатьох причин. Тому що, коли сьогодні цю "гідру" не задавити у зародку там, де вона воює, якщо сьогодні не розгромити "Ісламську державу", серйозно її не знищити, то величезна загроза, по-перше, і всьому світу, можливо, і загроза розповзання ІДІЛ ("Ісламська держава Іраку і Леванту" - УНІАН) в інші держави, аж до Європи і Росії",- сказала Матвієнко.

Вона вважає, що надання підтримки Сирії – це знищення "терористичних угруповань там, на місці".

Матвієнко підкреслила, що мова йде лише про повітряну підтримку дій регулярної сирійської армії.

"Ні про яку участь у наземних операціях, ні про жодні інші дії мови не йде. Ефективність регулярної сирійської армії може бути у боротьбі з ІДІЛ лише тоді, коли буде підтримка з повітря", - сказала вона.

На думку Матвієнко, Росія - єдина держава, яка прийняла таке рішення строго у відповідності з нормами міжнародного права.

"Я вважаю, що абсолютна більшість світової спільноти підтримає такі дії Росії як своєчасні і вкрай необхідні. Так, висловлюватимуться різні точки зору, але ми спокійно ставимося до цього, знаючи свою правоту", - заявила вона.

"Ми не могли в цій ситуації відмовити президенту Сирії Башару Асаду й далі дивитись, як гинуть люди, гинуть жінки, діти, як руйнуються пам'ятки історії, пам'ятки культури. Я вважаю, що вже настав той час, коли ми не можемо не діяти, не можемо бути осторонь цих світових процесів, і я впевнена, що всі розсудливі люди з розумінням і підтримкою поставляться до такого нашого рішення", - додала вона.

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За словами Матвієнко, ситуація в Сирії сьогодні критична, осільки ІДІЛ захоплює дедалі більше територій, зростає кровопролиття, вибухнула серйозна гуманітарна катастрофа всередині Сирії, збільшується кількість біженців.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

Сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав це рішення кроком до знищення глобальної світової безпеки.

У березні 2014 року Рада федерації одноголосно дала згоду на звернення Путіна про використання збройних сил РФ в Україні.