Кремль вважає, що лише Росія здійснює легітимну операцію в Сирії
13:23, 30 вересня 2015Світ
0 0
Росія буде єдиною країною, що здійснює операцію в Сирії на легітимній основі - на прохання влади цієї країни.
REUTERS
Про це заявив у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Використання Збройних сил на території третіх країн взагалі можливе або по резолюції Ради Безпеки ООН, або на прохання легітимного керівництва цієї країни. В даному випадку Росія фактично буде єдиною країною, яка здійснюватиме цю операцію на легітимній основі, а саме на прохання легітимного президента Сирії", - сказав Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter