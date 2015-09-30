Кремль вважає, що лише Росія здійснює легітимну операцію в Сирії

Про це заявив у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Використання Збройних сил на території третіх країн взагалі можливе або по резолюції Ради Безпеки ООН, або на прохання легітимного керівництва цієї країни. В даному випадку Росія фактично буде єдиною країною, яка здійснюватиме цю операцію на легітимній основі, а саме на прохання легітимного президента Сирії", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії.