Керрі заявив Лаврову, що авіаудари Росії не сприяють врегулюванню конфлікту у Сирії

Про це повідомляє Agence France-Press з посиланням на неназваного американського чиновника, передає LB.ua.

За словами співрозмовника агентства, Керрі заявив, що атаки російської авіації "йдуть врозріз із заявленими зусиллями з припинення конфлікту і не корисні для цих зусиль".

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У МЗС РФ повідомили, що Лавров говорив з Керрі телефоном. Вони обговорили сирійську проблематику у світлі рішення Росії надати допомогу уряду Сирії в боротьбі з терористами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії. Зазначається, що президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Джерела в Кремлі запевняють, що йдеться виключно про операції військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі відкидається.

Сьогодні Росія завдала свого першого удару в Сирії неподалік від міста Хомс.