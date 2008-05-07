Медведєву скоротили програму інавгурації

Опівдні 7 травня почнеться інавгурація третього президента Росії Дмитра Медведєва. Майбутній глава держави повинен виголосити клятву на спеціальному екземплярі Конституції - тільки після цього Медведєв вважатиметься повноправним президентом. Правда, посвідчення глави держави він одержав ще у вівторок без свідків.

В середу Дмитро Медведєв стане повноправним главою Росії. Опівдні (за московським часом) у Великому Кремлівському палаці почнеться церемонія інавгурації, порядок якої детально прописаний. Приблизно до години дня в Росії вже буде новий, третій за ліком президент.

Гості почнуть збиратися в Кремлі приблизно за годину до початку церемонії. Загалом за церемонією інавгурації спостерігатимуть близько 2000 чоловік: члени уряду, депутати, сенатори, релігійні і громадські діячі, губернатори, представники дипломатичних місій, судді Конституційного суду, журналісти та інші особи.

Так, з рідного міста вже двох президентів поспіль, Санкт-Петербурга, приїдуть сім осіб, більшою мірою пов`язаних з Володимиром Путіним.

Крім губернатора Валентини Матвієнко і митрополита Петербурзького і Ладозького Володимира, які повинні бути згідно з церемоніалом, на церемонію запрошена класна керівниця і вчителька німецької мови Путіна Віра Гуревич.

За даними «Газети.Ru», запрошення надіслали і тренерові Путіна по дзюдо Анатолію Рахліну, і колишньому ректорові, а нині президентові Санкт-петербурзького державного університету Людмилі Вербицькій. Вдову капітана АПЛ «Курськ» Ірину Лячину, яка потрапила до кола делегатів від Петербургу, теж, мабуть, можна віднести до «путінської квоти» (підводний човен потонув саме на початку першого терміну Путіна).

Незадовго до полудня через Георгіївський, Александрівський і Андріївський зали Кремля пройдуть прапороносці з основними атрибутами інавгурації: з державним прапором, штандартом президента, спецекземпляром Конституції і знаком президента Росії. На сцену піднімуться голова КС Валерій Зорькін і спікери Ради федерації і Держдуми Сергій Міронов і Борис Гризлов. До них приєднається і на цей момент ще діючий глава держави Володимир Путін. Знак президента і том Конституції, на якій складали присягу і перший президент Борис Єльцин, і Путін, на трибуну покладе Зорькін.

Дмитро Медведєв у супроводі кортежу в`їде через ворота Спаської башти. З першим ударом курантів майбутній глава держави увійде до Георгіївського залу і через нього пройде рівно тим же шляхом, яким вже проходив Володимир Путін двічі, - в 2000 і 2004 роках. У останньому залі голова КС попросить обраного президента вимовити присягу.

Після цього Валерій Зорькін вручить Медведєву символи влади і оголосить про його вступ на посаду. У залі зазвучить гімн Росії, а над резиденцією глави держави буде піднятий президентський штандарт.

Після присяги новий глава держави звернеться з промовою до громадян Росії.

Втім, цього разу, як і в 2000 році, слово буде надане і президентові, що склав повноваження, - Володимиру Путіну. Виступати він буде першим.

При вступі Путіна на посаду 8 років тому його напучував Борис Єльцин. «Бережіть Росію», - побажав він другому президентові. У 2004 році Путін був переобраний, тому промову виголошував тільки він. Це була найкоротша церемонія інавгурації, яка зайняла близько 20 хвилин.

Коли Медведєв закінчить говорити, з Кремлівської набережною випустять 30 артилерійських залпів і прозвучить «Слався» Глінки. Потім російський лідер через двері Святих сіней вийде на Соборну площу, де йому буде представлений особовий склад президентського полку. А в Благовіщенському соборі Кремля патріарх Московський і всія Русі Алексій II відслужить молебень.

На відміну від своїх попередників Дмитро Медведєв один з атрибутів президента одержав трохи раніше. Зазвичай голова Центральної виборчої комісії вручав посвідчення президента безпосередньо перед присягою. Крім того, ця процедура повинна проходити в урочистій обстановці. Проте цього разу глава ЦВК Володимир Чуров напередодні церемонії вступу до посади приїхав до Кремля, де в ході зустрічі з Медведєвим вручив йому посвідчення. Як це було - ніхто з журналістів не бачив, зустріч пройшла за закритими дверима.

Після вступу нового президента до посади буде змінена табличка на дверях кабінету глави держави. Медведєв, який після оголошення офіційних підсумків виборів працював у 14-му корпусі Кремля, перебереться в президентську резиденцію.

Володимир Путін, який вже сьогодні перестане бути президентом, в середу автоматично стане головою «Єдиної Росії». Ніяких додаткових рішень вже не буде потрібно, уточнили в партії. Нагадаємо, що на з`їзді у середині квітня Путін погодився очолити партію і одноголосно був схвалений делегатами на цьому з`їзді.

Церемонію інавгурації транслюватимуть російські федеральні телеканали - «Первый» і «Россия», а також телеканал «Вести-24».

Газета.ру