У Ємені з гранатометів обстріляли резиденцію прем'єра
В Адені обстрілу з гранатометів зазнав готель "Аль-Каср", в якому тимчасово розміщуються члени уряду Ємену.
В готелі "Аль-Каср" після повернення із Саудівської Аравії зупинився прем'єр-міністр Ємену Халед Бахах і ще кілька членів уряду, передає "Бі-бі-сі".
Про постраждалих і жертв нападу на готель поки нічого не повідомляється.
На фотографіях з Адена в районі, де розташовується готель, піднімається чорний дим. За даними телеканалу "Аль-Арабія", в районі, де розташована будівля готелю, після нападу були чутні ще кілька вибухів.
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Збройний конфлікт у країні триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену з березня, після того, як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік в Ер-Ріяд і повернувся в країну тільки у вересні.
За даними ООН, за останні місяці внаслідок конфлікту в Ємені загинули близько 4,5 тисяч осіб, включаючи щонайменше 2110 мирних жителів.