У Ємені з гранатометів обстріляли резиденцію прем'єра

В готелі "Аль-Каср" після повернення із Саудівської Аравії зупинився прем'єр-міністр Ємену Халед Бахах і ще кілька членів уряду, передає "Бі-бі-сі".

Про постраждалих і жертв нападу на готель поки нічого не повідомляється.

На фотографіях з Адена в районі, де розташовується готель, піднімається чорний дим. За даними телеканалу "Аль-Арабія", в районі, де розташована будівля готелю, після нападу були чутні ще кілька вибухів.

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Збройний конфлікт у країні триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену з березня, після того, як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік в Ер-Ріяд і повернувся в країну тільки у вересні.

За даними ООН, за останні місяці внаслідок конфлікту в Ємені загинули близько 4,5 тисяч осіб, включаючи щонайменше 2110 мирних жителів.