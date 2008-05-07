9 мільйонів дорослих європейців не вміють читати і писати

Дев`ять мільйонів дорослого населення в Центральній і Східній Європі не вміють ні читати, ні писати.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це говориться в новій доповіді ЮНЕСКО, яка присвячена ходу реалізації програми «Освіта для всіх».

У доповіді ЮНЕСКО наголошується, що сьогодні в світі налічується 774 млн. дорослих безграмотних. 85% всіх людей, які не вміють читати і писати, проживають в бідних країнах світу і, як правило, в сільській місцевості. Рівень писемності серед європейців перевищує 96%. Проте між країнами Європи спостерігається різкий розрив в освітньому рівні населення. У регіоні Центральної і Східної Європи більш як 9 млн. чоловік залишаються безграмотними.

За даними авторів доповіді, всупереч існуючій думці, проблема низького рівня писемності в Європі стосується не тільки представників меншин, а всього суспільства в цілому. Відомо, що серед дорослого населення є багато людей, які не змогли опанувати навіть найелементарніших навичок читання і писемності, що позначається на рівні життя, а також на соціальному і економічному добробуті країн, в яких вони проживають, наголошується в доповіді ЮНЕСКО.

Доповідь опублікована напередодні міжнародної конференції, присвяченої писемності дорослих, яка пройде 14-16 травня в Баку (Азербайджан).