Міноборони РФ: ІДІЛ переміщує зброю та бронетехніку в житлові квартали Сирії

У Міноборони РФ заявили, що бойовики ІДІЛ в Сирії переміщують зброю і бронетехніку в житлові квартали міст.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Протягом сьогоднішнього дня з авіабази Хмеймім літаки російської авіації здійснили близько 20 бойових вильотів. Екіпажі Су-34, Су-24М та Су-25 завдали ударів по 12 об'єктам тиловий інфраструктури, пунктів керування, таборам підготовки та базах бойовиків терористичних угруповань ІДІЛ», - йдеться в повідомленні.

При цьому заявляється, що всі російські військові літаки, що виконували сьогодні бойові завдання над територією Сирійської Арабської Республіки, успішно повернулися на базовий аеродром Хмеймім.

У Міноборони РФ стверджують, що нанесення російської авіагрупою в Сирії точкових повітряних ударів по складах боєприпасів, бронетехніці і командних пунктах терористів угруповання ІДІЛ викликало паніку серед бойовиків.

«Усвідомивши високу ефективність викриття нашими засобами розвідки замаскованих баз зберігання озброєння і техніки та реальну загрозу їх швидкого знищення, терористи роблять зусилля щодо переміщення зброї в житлові квартали міст. При цьому бронетехніку бойовики як правило розміщують безпосередньо біля мечетей, прекрасно знаючи, що російська авіація ніколи не буде наносити по них удари», - йдеться в повідомленні.