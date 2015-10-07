Аналітики Stratfor: Туреччина хоче оголосити безполітну зону над Сирією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступив 6 жовтня в Брюсселі з амбітним планом створення "зони безпеки" в північній Сирії.

Про це повідомляє у своєму звіті американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

"Ердоган знає, що європейці не мають прийнятного рішення імміграційної кризи, яка їх спіткала, тому обмежуються спробами регулювати маршрути та потоки мігрантів. Ця ідея отримала широку підтримку багатьох урядів ЄС, які хочуть утримати сотні тисяч людей від спроб перетнути Середземне море в напрямку Європи", - говориться в повідомленні.

Звичайно, Брюссель заплатить Анкарі за рішення своєї проблеми шляхом розміщення мігрантів, які прямують до Європи Суходолом.

"Ось тільки Туреччина, яка вже надала притулок 2,5 мільйонам сирійців і витратила на мігрантів 7,6 мільярда доларів, не погоджується на пропозицію ЄС. Ердоган хоче більшого. Набагато більшого", - зазначає видання.

Після відкритого втручання в сирійський конфлікт Росії, Ердоган вирішив використати цей хаос для просування свого плану про створення сирійської зони безпеки.

Для цього Анкара пропонує посилити загони дружної Туреччині сирійської опозиції, щоб витіснити сили "Ісламської держави" з території площею 80 на 40 кілометрів в провінції Алеппо на півночі Сирії. Туреччина також планує оголосити над цією територією зону, заборонену для польотів. План передбачає оголошення цієї зони вільною від тероризму та організацію в її кордонах таборів для біженців, щоб сирійські мігранти могли знову спокійно жити в межах своєї країни.

Підкреслюється, що при цьому Анкара керується кількома особистими інтересами.

По-перше, Туреччина прагне уникнути збільшення навантаження сирійських мігрантів на економіку країни, яка і так суттєво погіршилася.

По-друге, Туреччина серйозно стурбована сусідством з терористичною "Ісламською державою" і хоче створити буферну зону між своїм кордоном та самопроголошеним халіфатом.

Тим не менш, Анкара навряд чи зупиниться на досягнутому: в осяжному майбутньому вона хоче розділити свого південного сусіда, зіткнувши при цьому терористів ІД з курдськими збройними формуваннями. За її задумом, це має перешкодити курдам створити власну життєздатну державу, поява якої дуже погіршить курдське питання в Туреччині.

Крім того, розділена Сирія дає Туреччині можливість розширити зону свого впливу на Ліван. Для цього Анкара прагне повалити уряд президента Сирії Башара аль Асада, замінивши його підконтрольною Туреччині сунітською адміністрацією: хтось же має забезпечувати безпеку північній частині Сирії. Це потребує присутності турецьких військ та цивільного персоналу, створивши таким чином для Анкари плацдарм на арабських землях.

Звичайно, в реалізації цих амбітних планів Туреччині доведеться зіткнутися з наполегливою протидією Росії. Москва зробить все можливе, щоб звести нанівець зусилля однієї з країн-членів НАТО.

Оголосивши повітряний простір над Сирією безполітної зоною, Туреччина буде змушена збивати всі літаки ВПС РФ, які порушать її межі. При цьому не варто забувати, що Туреччина є країною-членом НАТО.

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"Ердоган в Брюсселі підтвердив, що "напад на Туреччину означає напад на НАТО". Втім, росіяни сподіваються, що НАТО не наважиться вступити у відкриту конфронтацію з Росією", - підкреслює видання.