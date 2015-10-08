Операцію російських військових у Сирії підтримують навчені в Ірані бійці

Російські військові б'ють по центральних та західних районах країни, а на місцях їх підтримують сили, що пройшли підготовку в Ірані, чисельність яких може перевищувати 10 тис. чоловік, повідомляє "Голос Америки".

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За оцінками представників Пентагону до недавнього часу в Сирії знаходилося лише близько 500 російських морських піхотинців. Більшість з них дислоковані на військово-повітряній базі в районі Латакії, на якій можуть розміститися до 2 тис. осіб. Однак посол США в НАТО Дуглас Льют попередив, щов Сирію вже прибула ще тисяча російських військовослужбовців.

"Нові російські підкріплення, розгорнуті за останній тиждень або близько того, включають сухопутні сили розміром в батальйон, – сказав Дуглас Льють журналістам у Брюсселі. – Там є артилерія, ракети дальнього радіусу дії, засоби ППО".

Він додав, що серед перекинутої техніки – одні з найбільш сучасних російських танків.

Крім того, посилюються тривоги з приводу складу і потенціалу сухопутних сил, які, за заявами чиновників, є сумішшю з солдатів, вірних сирійському президенту Башару Асаду, членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, а також шиїтських повстанців, які прибули з Іраку, Лівану і навіть Пакистану і Афганістану.

У той час як Росія чинить повітряну підтримку, займається розвідкою і координацією дій на високому рівні, іранські сили самостійно керують багатьма бойовими діями, в яких найчастіше в перших рядах воюють іноземні сили.

"Я б сказав, що мова, ймовірно, йде про десятки тисяч бійців, які перебувають на території", – заявив науковий співробітник Університету Меріленда і Вашингтонського інституту близькосхідної політики Філіп Сміт.

"Для деяких з цих хлопців це, можливо, їх третя поїздка в Сирію. Для когось- четверта. У якихось випадках це їх перша поїздка, але це можуть бути досвідчені ополченці, які воювали в Іраку", – говорить він.

Присутність бійців, які пройшли навчання в Ірані, не стало сюрпризом для представників Пентагону, які визнають, що "певне перекидання" бійців в Сирію відбувалася протягом кількох років.

Філіп Сміт, який відстежує активність підтримуваних Іраном шиїтських ополченців в соціальних ЗМІ, заявив, що нещодавнє підсилення цих сил у Сирії, ймовірно, є частиною плану, який почав реалізовуватися принаймні ще на початку липня.

"Приблизно 3 липня в інтернеті з'явилися перші фотографії про вербування, на яких були вказані телефони центрального вербовочного банку", – говорить він.

За словами Філіпа Сміта, вербувальна кампанія в інтернеті досягла свого піку в серпні – незабаром після того, як командир спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані відвідав Москву. До середини серпня багато новобранців закінчили навчання в Ірані та Лівані і знаходилися на шляху до Сирії.