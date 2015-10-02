Сирійські повстанці готуються до боротьби, "якої ніхто не хотів"

Бійці, пов'язані з Вільною сирійською армією, стверджують, що російські військові вже другий день поспіль наносять удари по їхніх позиціях в Хомсі, Аль-Зафарані і Ідлібі, а також по позиціях інших повстанських угруповань, повідомляє "Голос Америки". Тим не менш, вони впевнені, що це їх не зупинить.

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"Ми використовуємо військову тактику, переводимо наші командні пункти в інші місця після початку атаки", – заявив по телефону "Голосу Америки" Іяд Шамсі – керівник одного з повстанських угруповань "Фронту самобутності та розвитку", яке входить до складу Вільної сирійської армії. "Ми також проводимо перегрупування і передислокуємо наші елементи", – зазначив він.

Інші групи повстанців кажуть, що вже направляють зброю проти "російських невірних".

Угрупування "Катибат аль-Таухида валь-Джихад", яке поклялося у вірності "Фронту Нусра" (відділення "Аль-Каъди"), взяло на себе відповідальність за атаку на російські сили, дислоковані на військово-повітряній базі Хамім в провінції Латакія, що сталася 29 вересня.

"Вони заявили, що удар в Латакії стане лише першим з багатьох, – каже редактор видання Томас Джоселін. – "Фронт Нусра" і його союзники, включаючи чеченських джихадистів, вже присутні в деяких районах Латакії, тому вони будуть атакувати".

Що ускладнює ситуацію ще більше, так це те, що під повітряні удари російських військових, можливо, потрапили повстанські угруповання, які отримують підтримку від США і, зокрема, від ЦРУ. Лідер повстанців Іяд Шамсі відмовився сказати, чи отримує таку підтримку його угруповання. Відповідаючи на питання, чи очікує він якусь допомогу, він сказав, що допомога надходить весь час від "дружньої країни".

Представники Пентагону відмовились уточнити, чи буде надана якась допомога найближчим часом. Однак колишні співробітники розвідки говорять, що Вашингтон повинен щось зробити, інакше він ризикує втратити довіру нинішніх і майбутніх партнерів.

"З геополітичної точки зору, ми не можемо просто умити руки і сказати, що нічого не вийшло", – говорить Патрік Скіннер, директор аналітичної компанії Soufan Group. "Вони будуть передавати зброю людям, яких бомблять росіяни, і це стає вкрай ризиковано, – говорить Патрік Скіннер. – Це будуть бойові дії, яких ніхто насправді не хотів, але всі розуміли, що вони можуть трапитися".

Принаймні публічно Білий дім дав зрозуміти, що жодних змін у цьому напрямі найближчим часом не передбачається. "Поки ми не побачили якихось змін, які можуть викликати серйозний, широкий перегляд нашої політики", – заявив представник Білого дому Джош Ернест.

"Є реальна небезпека, що роль США в цьому конкретному конфлікті може стати малозначущою", – говорить Шейх Салман – колишній спецпомічник в ООН, а нині – керівник компанії Shaikh Group. "Зрозуміло бажання президента Барака Обами не втягуватися в черговий конфлікт на Близькому Сході, але, боюся, у цій ситуації у нього немає вибору", – зазначив він.