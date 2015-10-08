Навальному заборонили виїжджати із Росії

Федеральна служба судових приставів обмежила опозиціонеру Олексію Навальному право на виїзд за кордон у зв'язку з невиплатою коштів, стягнутих з нього судом на користь потерпілих у справі "Ів Роше".

Як повідомив інформагентствам представник московського управління ФСПП Тимур Коробіцин, приставам так і не вдалося стягнути з Навального кошти, які він за рішенням суду має виплатити "Многопрофильной процессинговой компании", пише Русская служба BBC.

Коробіцин стверджує, що опозиціонер зустрів пристава на першому поверсі свого будинку, але відмовився виплачувати, сів у машину і поїхав. У зв'язку з цим вирішено тимчасово заборонити йому виїзд за кордон і стягнути з нього виконавський збір у розмірі 7% від суми боргу.

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Захист Навального назвав такий крок з боку ФССП безглуздим, нагадавши, що опозиціонер отримав вже два умовних терміни, через які у жодному разі не має права залишати територію Росії.

Раніше ФССП вже намагалася зобов'язати Навального виплатити в прискореному порядку півтора мільйона рублів, які він винен "Многопрофильной процессинговой компании". Однак 7 жовтня суд відхилив ці вимоги.

Раніше Навальний вже виплатив на користь потерпілих 3 млн рублів, погасивши таким чином дві третини суми, яку з нього і його брата Олега стягнув суд (4,5 млн рублів). На частину він попросив розстрочку.