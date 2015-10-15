ЄС готується ввести нову "готичну" банкноту в 20 євро (фото, відео)

У буклетах докладно описані додаткові ознаки автентичності та особливості оформлення цієї банкноти, передає DT.ua

Банкноту номіналом 20 євро нового зразка прикрашають зображення архітектурних елементів, характерних для європейської готики.

Колишній дизайн купюри мав більше білого тла, у палітрі переважали відтінки блакитного кольору. Банкноти оновленого дизайну мають більш виражені кольори.

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Випуск в обіг оновленої банкноти призначений на 25 листопада.

Нові 20 євро стали ще однією оновленою банкнотою за останній рік - раніше восени 2014 року в ЄС випустили нову банкноту в 10 євро з поліпшеним захистом.

Перед нею був оновлений дизайн 5-єврової купюри. "Старі" гроші продовжують перебувати в обігу без будь-яких часових обмежень.

Раніше УНІАН повідомляв, що за розміром і загальною колірною гаммою нові 20-ки не будуть відрізнятися від попередніх. Їх головна особливість в порівнянні з банкнотами попереднього покоління полягає в оновлених елементах захисту, адже купюри саме цього номіналу підробляють частіше за інші.