Обама закликав Росію боротися з ісламістами, а не опозицією

Як йдеться в повідомленні Білого дому Барак Обама і Мохаммед бен Заїд Аль-Нахайян обговорили ситуацію в Сирії в ході телефонної розмови, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУнаслідок наступу військ Асада за підтримки РФ в Алеппо загинули 43 мирні жителіЗгідно з повідомленням Білого дому, в ході розмови президент США та кронпринц Абу-Дабі підтвердили важливість створення умов, необхідних для політичного переходу в Сирії.

У п'ятницю сирійські урядові війська та їх союзники за підтримки російської авіації атакували позиції повстанців на південь від міста Алеппо.

Повідомлялося, що військам Башара Асада вдалося відбити у повстанців два населених пункти, втративши один танк. В даний час велика частина міста знаходиться під контролем урядових військ, частину Алеппо продовжують утримувати повстанські угруповання.