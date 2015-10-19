Amazon подала до суду на людей, звинувативши їх у розміщенні сфабрикованих рецензій

Компанія стверджує, що "неправдиві, які вводять в оману і недостовірні" рецензії, проплачені виробниками товарів, б'ють по репутації Amazon, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У квітні фірма подала до суду на компанії, які займалися продажем сфабрикованих рецензій.

За заявою Amazon, 1114 відповідачів, імена яких компанії поки не відомі, пропонують свої послуги на сайті Fiverr приблизно за 5 доларів, обіцяючи натомість написати позитивну рецензію і поставити вищий бал.

Читайте такожІнтернет-рітейлер Amazon змінює схему сплати податків в Європі

"Хоча цих людей не так багато, ці рецензії можуть значно вдарити по довірі споживачів і виробників до Amazon, що, в свою чергу, шкодить бренду Amazon", - йдеться в позові компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейська комісія відкрила антимонопольне розслідування відносно онлайн-магазину Amazon з дистрибуції електронних книг (e-books").