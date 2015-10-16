Путін пообіцяв обмежити удари по Сирії на час наступальних операцій військ Асада

Президент РФ Володимир Путін обіцяє обмежити авіаудари по Сирії на час проведення військами президента Сирії Башара Асада наступальних операцій проти терористів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі.

«Операція військово-космічних сил Росії із залученням кораблів каспійської флотилії повністю відповідає міжнародному праву, абсолютно легітимна, оскільки здійснюється на підставі офіційного звернення президента Асада. Вона має суворо задані рамки. Авіація та інші засоби застосовуються виключно по терористичних угрупованнях. Є також тимчасове обмеження – на строк проведення сирійськими військами наступальних операцій проти терористів», - сказав Путін.

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Він заявив, що Росія неодноразово попереджала про небезпеку посилення радикальних сил у цьому регіоні, послідовно і на всіх рівнях виступала за об'єднання зусиль міжнародної спільноти у протистоянні з екстремістськими угрупованнями.

«У цьому зв'язку ми вважаємо своїм обов'язком зробити конкретні дії у боротьбі з так званою «Ісламською державою» та іншими радикальними формуваннями на території Сирії», - сказав Путін.