У Путіна досі вважають, що українці та росіяни - один народ

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.

"Ясно, що вони, відносини з офіційним Києвом, впали, кажучи простою мовою, нижче плінтуса. Але потрібно врахувати дві обставини. По-перше, все сталося не з вини Росії", - стверджує Іванов.

Також він зазначив, що Україна - особливий випадок, там досі проживають мільйони росіян: "це чиїсь батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі".

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"Тому слова Володимира Володимировича абсолютно справедливі і правомірні, по суті, ми один народ. Ментально, релігійно, культурно між нами нескінченно багато спільного. Включаючи мову. Єдиний слов'янський народ, тут і сперечатися немає про що", - наголосив глава адміністрації Путіна.

При цьому, коментуючи позицію офіційного Києва, яка кардинально відрізняється від згаданої Івановим, він повідомив, що "рано чи пізно настане період, коли відновлення відносин між нашими країнами почнеться".