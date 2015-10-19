У Росії показали відео танчиків з гарматою, яких пафосно назвали "бойовими роботами"

Випробування програмного комплексу "Унікум" для управління угрупованням роботів завершені, система передана замовнику, повідомив РИА Новости заступник гендиректора "Объединенной приборостроительной корпорации" (ОПК, входить в "Ростех") Сергій Скоков.

За словами представника ОПК, програмний комплекс наділяє машини "інтелектуальними можливостями", дозволяючи їм вирішувати мирні і бойові завдання — окремо або в складі групи — без участі людини. Управління може здійснюватися близько десяти робототехнічними комплексами на морі, на суші і в повітрі.

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Система допускає повне виключення людини, зазначають розробники. Роботизовані комплекси можуть самостійно розподіляти ролі всередині групи, вибирати зі своїх рядів "старшого", замінювати виведених з ладу роботів, займати вигідні позиції, здійснювати пошук цілей, запитувати у оператора дозвіл на їх поразку і вражати цілі в автоматичному режимі.