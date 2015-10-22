Більше 100 вантажних кораблів прибуло з РФ в Сирію за останні тижні

Згідно судноплавним записам та даним морської розвідки і міжнародних торгових ресурсів, кораблі прибувають безпосередньо з Росії через Чорне море, а також через порти Румунії, Лівану та Єгипту, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

В записах відзначені вантажі, призначені для підтримки наступу, а також постачання зерна і цукру для харчування тих, хто залучений до поглиблення конфлікту. Reuters не зміг отримати незалежного підтвердження про зміст вантажів.

Між тим, представник уряду РФ повідомив, що Росія не видавала указів про постачання товарів у Сирію. Однак , як стверджують джерела, частина поставок здійснюється в рамках зобов'язань Росії перед урядом Сирії, інша – приватна, для отримання доходів від продажу товарів на тлі зростаючого протистояння. "Кораблі забезпечені резервною підтримкою, логістика поставок хаотична. Ми думаємо, що все викликано нарощуванням російської присутності", – сказало джерело в близькосхідній торгової компанії. Вартість фрахту в Сирії на контейнерному судні підскочила за 2 тижні на 20%, більше $80 за тонну, повідомило джерело.

В кінці серпня в Тартус прибувало всього 7 кораблів, до 12 жовтня їх кількість зросла до 29, згідно з даними морської технологічної компанії Pole Star, штаб-квартира якої знаходиться у Великобританії. Дані показують, що між серединою вересня і 21 жовтня в Тартус прибуло 95 російських судів.

В іншому великому порту в Латакії пік приходу транспортних кораблів також припав на середину вересня. З середини вересня до 21 жовтня в Латакію прибули 34 вантажних судна.

Останній раз подібна інтенсивність морського транспорту у сирійських водах була зареєстрована протягом короткого періоду часу на початку 2014 року, коли Росія збільшила поставки Башару Асаду для підтримки його наступу з метою придушення опозиції. В цей період в грудні і січні приблизно 25 російських вантажних суден прибули в ключові порти Сирії.

За даними заступника начальника компанії "Русагротранс", Росія збільшила гуманітарні поставки зерна в Сирію. З 1 липня поточного торговельного року в цю країну була доставлена 71 тис. тонн зерна, що склало 88% усього річного експорту до Сирії в попередньому сезоні.

Джерело в міжнародній збройній індустрії, добре обізнане в русі зброї на Близькому Сході, сказало, що Росія поставляє в регіон військове обладнання, включаючи боєприпаси, важке озброєння, підслуховуючі пристрої, пристрої по заглушці. Більша частина поставок здійснюється морським шляхом, однак використовується і повітряний транспорт.

Прес-секретар російського монополіста в галузі експорту озброєння "Рособоронекспорт" В'ячеслав Давиденков сказав Reuters: "Ми ніколи не коментуємо – час, дати, шляхи, кількість поставок. Без коментарів".