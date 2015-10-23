Саріуш-Вольського переобрано віце-президентом ЄНП

Як передає "Європейська правда", депутат Європейскього парламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський став одним з десяти віце-президентів Європейської народної партії (ЄНП), яка об’єднує право-центристські політичні сили Європи.

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Саріуш-Вольський виконує обов’язки віце-президента ЄНП з 2006 року.

На цю посаду він був висунутий від польської партії "Громадянська платформа" та Польської селянської партії. Віце-президент ЄНП обирається терміном на три роки.

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Саріуш-Вольський є послідовним прихильником зміцнення оборонного потенціалу ЄС. Так, у вересні цього року він заявив, що ЄС потребує справжніх рішень, а не декларацій, і створення механізмів, які б дозволили збільшити витрати на оборону.

Зазначимо, що з українських партії в ЄНП представлені "ВО "Батьківщина" та "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка", що мають статус спостерігачів.