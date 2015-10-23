Словенії 40 тисяч мігрантів обходяться у 800 тисяч євро щодня - посольство

Про це повідомили УНІАН у Посольстві Словенії в Україні.

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"За останні кілька днів загальна кількість мігрантів, що прибули до Словенії, перевищила 40 тис. осіб", - повідомили у посольстві.

Станом на 21 жовтня лише за один день кількість мігрантів, що прибули до Словенії, склала 13 тис. осіб, що становить рекордну кількість.

"У масштабах держави це прирівнюється до того, якби за один день, наприклад, до Німеччини, прибуло 500 тис. осіб", - зазначили словенські дипломати.

При цьому допомога мігрантам коштує Словенії щодня майже 800 тис. євро.

У дипломатичному відомстві зауважили, що Словенія вживає всіх заходів з подолання кризи, беручи до уваги всі гуманітарні аспекти та у відповідності до міжнародних конвенцій із захисту біженців, і вживає заходів із захисту національної безпеки.

"Через критичне становище Словенія вже попросила допомоги Європейського Союзу, і попри це держава все ще спроможна контролювати потік мігрантів, для більшості яких кінцевою метою є дістатися Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наголосили в посольстві, Словенія хоче координувати всю діяльність у рамках Європейського Союзу та вітає намір лідерів урядів балканських країн і ЄС зустрітися 25 жовтня у Брюсселі та обговорити міграційну кризу.

Як повідомлялося раніше, всього за тиждень до Греції прибула рекордна кількість мігрантів – майже 50 тисяч.