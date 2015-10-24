"Не дамо перетворити країни на буферну зону": Болгарія, Румунія та Сербія готові закрити кордони для біженців

Болгарія, Румунія і Сербія готові закрити свої кордони для біженців, якщо подібне рішення буде прийнято в Німеччині, Австрії чи інших європейських держав.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов за підсумками переговорів зі своїми колегами Віктором Понтою і Олександром Вучичем, повідомляє Європейская правда з посиланням на БГНЕС.

Читайте такожПосол Сирії у РФ назвав Ердогана "психом", звинувативши його у створенні міграційної кризи в Європі

"Якщо вони збудують огорожі і закриють кордони, то ми зробимо те ж саме. Ми не дамо можливості перетворити наші країни на буферну зону для біженців", - сказав Борисов.

Богарский прем'єр додав, що ЄС повинен домовитися з Туреччиною, щоб десятки тисяч біженців залишилися не її території.

"Ми побоюємося, що немає стратегічного бачення – куди дійде ця хвиля біженців, де ці біженці будуть працювати, як будуть інтегровані, де будуть навчатися іхні діти", - додав Борисов.