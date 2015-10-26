Актор-комік здобув переконливу перемогу на президентських виборах у Гватемалі

Кандидат від правого Фронту національної єдності набрав 69,62% голосів за підсумками обробки даних з 90% виборчих дільниць.

Про це повідомив Вищий виборчий трибунал країни, передає ТАСС.

Його суперниця Сандра Торрес, отримала 30,38% голосів, визнала свою поразку.

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Вибори пройшли в спокійній обстановці, проте явка виявилася невисокою, в районі 30%. У списки виборців було внесено близько 7,5 млн осіб. До забезпечення безпеки в день голосування були залучені майже 60 тисяч військових і поліцейських.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній режисер і актор-комік, який ніколи не обіймав державну посаду, Джиммі Моралес виграв більшість голосів у першому турі президентських виборів в Гватемалі.