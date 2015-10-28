Прокуратура Туреччини встановила, що теракт в Анкарі провели бойовики "Ісламської держави"

"Осередок "Ісламського держави" в Газіантепі отримував накази безпосередньо від ІДІЛ в Сирії і планував теракти по всій Туреччині. Є вагомі докази того, що ІДІЛ також здійснював напади на будівлі в Мерсині і Адані, влаштував вибух на мітингу в Діярбакирі", - повідомили в прокуратурі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Відзначається також, що бойовики ІДІЛ хотіли, щоб громадськість повірила, що турецька влада несе відповідальність за вибухи в Анкарі, спрямовані в основному проти курдських активістів.

Нагадаємо, 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу у столиці Туреччини прогриміли два вибухи. За останніми даними, кількість жертв подвійного теракту в Анкарі перевищила 100 осіб. Ще близько 500 осіб отримали поранення.