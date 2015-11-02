Меркель: в Німеччину прибуде до мільйона мігрантів в цьому році

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на надзвичайному саміті Євросоюзу щодо ситуації з мігрантами в Брюсселі, передає DT.UA з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таким чином, канцлер Німеччини спростувала попередній прогноз уряду країни, згідно з яким у цьому році на територію Німеччини повинні були прибути 800 тис. мігрантів.

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За інформацією видання, Ангела Меркель описала обстановку з мігрантами "різкими словами". Також канцлер повідомила на саміті, що федеральна поліція "ледве справляється з великим потоком мігрантів на німецько-австрійському кордоні".

Крім цього, Ангела Меркель звернула увагу на те, що Німеччина не зможе прийняти кожного мігранта. "Ми повинні вжити заходів сьогодні, щоб нам не довелося закривати кордони", - сказала Ангела Меркель.