Міноборони РФ заявляє, що за дві доби Росія завдала ударів по 237 об'єктах в Сирії

Авіагрупа ВКС РФ за дві останні доби завдала ударів по 237 об'єктах терористів в Сирії за 131 бойовий виліт.

Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає ТАСС.

"З авіабази Хмеймім за останні дві доби виконано 131 бойовий виліт, в ході яких завдано поразки 237 об'єктам терористів в провінціях Хама, Латакія, Хомс, Дамаск, Алеппо і Ракка", - сказав Конашенков.

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За його словами, російська авіаційна група в Сирійській Арабській Республіці наносила удари по розкритим об'єктам інфраструктури терористичних організацій "Ісламська держава" та "Джебхат ан-Нусра".

Авіагрупа ВКС Росії також знищила склад боєприпасів ІД в провінції Дамас, заявив Ігор Конашенков.

"В районі населеного пункту Харасті-ель-Катару, провінція Дамаск, знищено склад терористів ІД. В результаті потрапляння коригованої авіабомби в бункер, де зберігалися артилерійські боєприпаси, об'єкт зі всім вмістом був повністю знищений", - сказав Конашенков.

Російська авіація також знищила підземні укриття і позиції зенітної артилерії бойовиків в сирійській провінції Хомс, повідомив Конашенков.

"В районі Тадмор, провінція Хомс, штурмовиком Су-25 завдано удару по укріпленому району бойовиків ІДІЛ. В результаті прямих попадань зруйновані фортифікаційні споруди, підземні укриття, а також позиції зенітної артилерії терористів, на яких розташовувалися дві установки ЗСУ-23", - сказав Конашенков.

"Даними об'єктивного контролю підтверджено їх повне знищення", - підкреслив генерал.

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Крім того, російський бомбардувальник Су-34 знищив табір підготовки терористів в передмісті Алеппо. "У передмісті населеного пункту Алеппо бомбардувальником Су-34 завдано удару по табору, призначеному для підготовки прибулих з інших країн бойовиків. В результаті влучень авіабомб склад боєприпасів, а також навчальна інфраструктура для підготовки терористів повністю знищені", - сказав Ігор Конашенков.

Конашенков також поінформував, що штурмовик Су-25 ВКЗ Росії завдав удар по укріпленому пункту бойовиків в сирійській провінції Хама, знищено бронетехніку та позашляховики з зенітними установками ЗУ-23.

"В районі населеного пункту Кафер-Нбуда, провінція Хама, штурмовиком Су-25 завдано авіаційного удару по укріпленого пункту бойовиків, на якому знаходилися дві одиниці бронетехніки, а також два автомобілі підвищеної прохідності, оснащені зенітними установками ЗУ-23", - сказав Конашенков.

Російська авіація знищила в сирійській провінції Латакія командний пункт і вузол зв'язку угруповання "Джебхат ан-Нусра", здатний пригнічувати радіозв'язок сирійських військових.

"В районі населеного пункту Сальма провінції Латакія, знищено розташований на вершині однієї з тактично важливих висот командний пункт з вузлом зв'язку великого бандформування угруповання "Джебхат ан-Нусра", - сказав Конашенков.

За його словами, з цього пункту велося управління діями бойовиків. "Причому потужність передавачів вузла зв'язку, який перебував на цій тактичної висоті, дозволяла пригнічувати радіозв'язок підрозділів сирійських збройних сил", - зазначив генерал.

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Він підкреслив, що бомбовий удар повністю знищив замаскований в гірничо-лісистій місцевості пункт ІД з усім вмістом.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують воюючи проти режиму президента країни Башара Асада повстанці.