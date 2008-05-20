У Росії за чиновниками і членами їх сімей встановлять стеження

Першим кроком Дмитра Медведєва на посту президента стало вживання заходів у боротьбі з корупцією. Тепер боятися варто всім: від головлікаря до губернатора і міністра. Не виключено, що Рада з боротьби з корупцією буде трансформована в новий владний орган з повноваженнями стеження за чиновниками і членами їх сімей. Експерти сходяться на думці, що Медведєв одержав карт-бланш від Володимира Путіна на жорсткі заходи. Але при цьому президент вирішує і свої завдання. Таким чином він зможе консолідувати владу в своїх руках і розчистити місця у владних структурах для довірених людей.

Вчора Медведєв провів нараду з проблем протидії корупції. У Кремль були запрошені всі профільні чиновники і громадські діячі. Від генпрокурора Юрія Чайки до співвласника юридичного бюро Дмитра Афанасьєва. За відсутності прем`єра Путіна в Москві уряд представляв віце-прем`єр — керівник апарату Сергій Собянін. За підсумками наради було оголошено, що Медведєв очолить антикорупційну раду, а міжвідомчу групу — керівник президентської адміністрації Сергій Наришкін.

Мабуть, у новітній російській дійсності таке сталося вперше: перші особи держави узяли на себе відповідальність за не дуже вдячну справу. Росія ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції і Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, але рівень її в країні залишається позамежним. «За 2007 рік тільки за офіційною статистикою розслідувано більше 10,5 тисяч справ», — визнав глава держави, виступаючи на нараді в Кремлі. За його словами, це лише вершина айсберга: «Пора щось робити, досить чекати! Корупція перетворилася на системну проблему. Цій системній проблемі ми зобов`язані протиставити системну відповідь». Він запропонував розвивати наступ у трьох напрямках: модернізація законодавства, правова освіта і створення антикорупційного кодексу чиновника. Серед пріоритетних заходів — контроль за доходами держслужбовців і за процедурами держзакупівель.

РБК