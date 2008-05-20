В МЗС просять Євросоюз не розглядати Україну як ”тягар чи проблему”

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ закликає країни Європейського Союзу не розглядали Україну як "якийсь тягар чи проблему".

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЄЛІСЄЄВ заявив сьогодні під час проведення круглого столу “Досвід інтеграції країн Центральної та Південно-Східної Європи до ЄС та Україна” в Києві.

Дипломат вважає, що Україна "є шансом" для побудови безпечної, демократичної, процвітаючої Європи в умовах зростання світової конкуренції та глобалізації.

На думку К.ЄЛІСЄЄВА, саме членство України в Європейському Союзі стане визначальним фактором, що допоможе ЄС подолати наявні проблеми та надасть динамічного поштовху для всебічного розвитку.

Говорячи про відносини України з Євросоюзом, К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що цей рік є особливим.

“Ми проходимо період динамічної трансформації наших відносин з Європейським Союзом, кінцевою метою якої є започаткування абсолютно нової філософії відносин, що ґрунтується на політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС”, - сказав він, додавши: “Практичною реалізацією цього є переговорний процес з підготовки нової посиленої угоди з Євросоюзом. Зараз переговори переходять у завершальну площину”.

Як поінформував К.ЄЛІСЄЄВ, в МЗС переконані, що цей документ повинен закласти довготривалу перспективу для розвитку поглибленої співпраці України з Євросоюзом, стати основою для подальшого повноправного членства України в ЄС.

“Цей документ повинен стати саме інноваційним, що забезпечить якісно новий рівень наших взаємин та доведе кожному громадянину України правильність вибору європейських цінностей”, - наголосив заступник міністра.

Коментуючи результати переговорного процесу, К.ЄЛІСЄЄВ підсумував, що для України це повинна бути угода про політичну асоціацію з ЄС. Принциповим є те, що в ній має буди закріплено чітке бачення перспектив і механізм членства України в Євросоюзі. Також, за його словами, українські дипломати значну увагу приділяють питанням запровадження безвізового режиму, створення зони вільної торгівлі як підгрунтя економічної інтеграції України до Євросоюзу.

Торкаючись питання національної безпеки та оборони, К.ЄЛІСЄЄВ наголосив на важливості включення до угоди механізму забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України.

“Членство в ЄС не є самоціллю для України. Ми розглядаємо його як абсолютно прагматичний процес модернізації держави, що допоможе відкрити нові ринки для вітчизняної продукції, підвищити добробут громадян і забезпечити цивілізовані і прозорі правила гри для всіх”, - підсумував К.ЄЛІСЄЄВ.