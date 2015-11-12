Помер потерпілий при пожежі в Бухаресті гітарист рок-гурту, загальна кількість загиблих зросла до 51

Про це в середу, 11 листопада, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Румунські медики прийняли рішення транспортувати Паску у Францію, де він повинен був пройти лікування від опіків. 33-річний музикант помер після того, як літак, що його перевозив, приземлився в Парижі.

Також у середу померли двоє підлітків, які перебували в нічному клубі в день трагедії. Для проходження лікування були транспортовані до Великобританії. Владут Роберто Енді (Vladut Roberto Andy) помер у лікарні міста Сент-Ендрюс (Шотландія) у день свого 19-річчя. У медичному закладі Ліверпуля (Англія) від отриманих травм померла 18-річна Олена Ниту (Elena Nitu).

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За останніми даними, загальна кількість загиблих зросла до 51 людина.

Паску став третім загиблим музикантом Goodbye to Gravity, в живих залишився лише вокаліст Андрій Галут (Andrei Galut). 8 листопада під час транспортування з Румунії у Швейцарії помер барабанщик рок-гурту Богдан Энаке (Bogdan Enache). Раніше орденом «За заслуги» (посмертно був нагороджений 38-річний Адріан Ружина — музикант допомагав евакуювати людей з палаючого приміщення. Аналогічної нагороди був удостоєний 36-річний фотограф Клаудіу Петра.