Теракт смертника в Багдаді: загинули не менше 18 осіб

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в поліції і медустановах іракської столиці.

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Відзначається, що терорист-смертник підірвав себе на похороні шиїтського активіста в Багдаді. За даними агентства, жертвами вибуху стали не менше 18 осіб.

У той же час ABCNews повідомляє: щонайменше 43 людини отримали поранення.

Як повідомлялося, курдські воєнізовані формування в ході великої операції проти радикального угруповання "Ісламська держава" (ІГ) увійшли до захопленого бойовиками міста Синджар на півночі Іраку і зайняли позиції східної та західної сторони від міста.