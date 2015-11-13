Теракт смертника в Багдаді: загинули не менше 18 осіб
15:06, 13 листопада 2015Світ
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Понад 40 людей поранені.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в поліції і медустановах іракської столиці.
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Відзначається, що терорист-смертник підірвав себе на похороні шиїтського активіста в Багдаді. За даними агентства, жертвами вибуху стали не менше 18 осіб.
У той же час ABCNews повідомляє: щонайменше 43 людини отримали поранення.
Як повідомлялося, курдські воєнізовані формування в ході великої операції проти радикального угруповання "Ісламська держава" (ІГ) увійшли до захопленого бойовиками міста Синджар на півночі Іраку і зайняли позиції східної та західної сторони від міста.
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