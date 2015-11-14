ЗМІ повідомляють про 50 жертв нападів у Франції
00:29, 14 листопада 2015Світ
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Щонайменше 50 людей загинули в результаті нападів в Парижі і його найближчому передмісті Сен-Дені.
REUTERS
Про це повідомляє RTL.
Раніше повідомлялося про 30 загиблих
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів Х округу Парижа, а також в театрі "Батаклан" в ХІ окрузі, де проходив концерт каліфорнійської рок-групи. У театрі знаходяться заручники.
Крім того, два або три вибухи, імовірно, гранат, прозвучали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція — Німеччина. На матчі був присутній президент Франції Франсуа Олланд.
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