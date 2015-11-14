ЗМІ повідомляють про 50 жертв нападів у Франції

Про це повідомляє RTL.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів Х округу Парижа, а також в театрі "Батаклан" в ХІ окрузі, де проходив концерт каліфорнійської рок-групи. У театрі знаходяться заручники.

Крім того, два або три вибухи, імовірно, гранат, прозвучали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція — Німеччина. На матчі був присутній президент Франції Франсуа Олланд.