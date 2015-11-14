Генсек НАТО Столтенберг шокований терористичними атаками в Парижі
03:37, 14 листопада 2015Світ
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "шокований" терористичними атаками в Парижі, але переконаний, що тероризм ніколи не переможе демократію.
REUTERS
Відповідна заява генсека альянсу розповсюджена штаб-квартирою НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Я глибоко шокований жахливими терористичними атаками у Парижі сьогодні ввечері. Мої думки з сім'ями загиблих, з усіма, хто постраждав, і з народом Франції. Ми стоїмо сильними та єдиними в боротьбі проти тероризму. Тероризм ніколи не переможе демократію", - заявив Столтенберг.
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