Поліція встановила особу ще одного терориста, що скоїв напад на концертний зал в Парижі

Про це з посиланням на телеканал BFM повідомляє ТАСС.

За даними правоохоронних органів, його ім'я - Самі, а його родичі проживають у місті Бобіньї (департамент Сена-Сен-Дені).

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Нагадаємо, раніше були встановлені імена трьох підозрюваних терористів-смертників, що здійснили атаки в Парижі.