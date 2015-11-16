Поліція встановила особу ще одного терориста, що скоїв напад на концертний зал в Парижі
10:46, 16 листопада 2015Світ
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Французька поліція встановила особу ще одного терориста, що скоїв напад на концертний зал Bataclan в Парижі.
REUTERS
Про це з посиланням на телеканал BFM повідомляє ТАСС.
За даними правоохоронних органів, його ім'я - Самі, а його родичі проживають у місті Бобіньї (департамент Сена-Сен-Дені).
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Нагадаємо, раніше були встановлені імена трьох підозрюваних терористів-смертників, що здійснили атаки в Парижі.
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