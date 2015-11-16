Коаліція на чолі зі США доставила сирійським повстанцям 50 тонн боєприпасів

Загалом повстанці отримали 50 тонн боєприпасів, передає Бі-бі-сі.

Це друге постачання озброєнь сирійським повстанцям, яку здійснила коаліція, що веде боротьбу з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" на території Іраку та Сирії.

Повстанці, в тому числі й курди, отримали першу партію озброєння від коаліції у середині жовтня. Як повідомлялося, тоді вони також отримали 50 тонн боєприпасів.

Читайте такожКурди зайшли в захоплений бойовиками ІДІЛ Синджар в Іраку і готуються до зачистки - Reuters

Альянс "Сирійські демократичні сили" об'єднує курдські загони народної самооборони й арабські опозиційні групи. Основна заявлена мета повстанців з цієї групи - боротьба з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

На початку жовтня Вашингтон відмовився від програми щодо підготовки сирійських повстанців, визнавши її неефективною. Як тоді заявили в Пентагоні, США мають намір надавати повстанцям підтримку з повітря, а також постачати боєприпаси.