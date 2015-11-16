Коаліція на чолі зі США доставила сирійським повстанцям 50 тонн боєприпасів
Міжнародна коаліція на чолі зі США здійснила поставку партії боєприпасів повстанцям із "Сирійських демократичних сил".
Загалом повстанці отримали 50 тонн боєприпасів, передає Бі-бі-сі.
Це друге постачання озброєнь сирійським повстанцям, яку здійснила коаліція, що веде боротьбу з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" на території Іраку та Сирії.
Повстанці, в тому числі й курди, отримали першу партію озброєння від коаліції у середині жовтня. Як повідомлялося, тоді вони також отримали 50 тонн боєприпасів.
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Альянс "Сирійські демократичні сили" об'єднує курдські загони народної самооборони й арабські опозиційні групи. Основна заявлена мета повстанців з цієї групи - боротьба з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
На початку жовтня Вашингтон відмовився від програми щодо підготовки сирійських повстанців, визнавши її неефективною. Як тоді заявили в Пентагоні, США мають намір надавати повстанцям підтримку з повітря, а також постачати боєприпаси.