Рада міністрів ЄС дала добро на переговори з Росією

Рада міністрів з загальних справ і зовнішніх відносин ЄС схвалила мандат на переговори з Росією щодо нової базової угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради.

Передбачається, що офіційно переговори щодо нової угоди про партнерство і співпрацю розпочнуться на самміті Росія-ЄС, який відбудеться на початку червня у Ханти-Мансійську.

Як повідомляв УНІАН, ЄС планував розпочати переговори з Росією щодо нової базової угоди ще минулого року, однак тривалий час не міг їх розпочати через вето, накладене спершу Польщею, а згодом Литвою.

Нова базова угода має замінити чинний договір про партнерство і співпрацю, офіційний термін дії якого завершився наприкінці 2007 року (згідно з положеннями угоди, вона автоматично продовжується у разі відсутності нових домовленостей – УНІАН).