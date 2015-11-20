Росія заявила про запуск 18 крилатих ракет по ІД в Сирії

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

"Двадцятого листопада кораблі Каспійської флотилії виконали пуски 18 крилатих ракет по семи цілям в провінції Ракка, Ідліб і Алеппо. Всі цілі вражені, — сказав Шойгу.

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Нагадаємо, в Генштабі РФ заявляють, що запустили 12 крилатих ракет повітряного базування по об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" в провінціях Алеппо та Ідліб. У результаті ударів знищені склади ПММ, командний пункт і штаб-квартира ІД.