Росія заявила про запуск 18 крилатих ракет по ІД в Сирії
17:04, 20 листопада 2015Світ
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Кораблі Каспійської флотилії РФ виконали пуски 18 крилатих ракет по семи цілям нібито позицій терористів в Сирії.
РФ заявила про пуск ракет по ІД / stat.mil.ru
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.
"Двадцятого листопада кораблі Каспійської флотилії виконали пуски 18 крилатих ракет по семи цілям в провінції Ракка, Ідліб і Алеппо. Всі цілі вражені, — сказав Шойгу.
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Нагадаємо, в Генштабі РФ заявляють, що запустили 12 крилатих ракет повітряного базування по об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" в провінціях Алеппо та Ідліб. У результаті ударів знищені склади ПММ, командний пункт і штаб-квартира ІД.
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