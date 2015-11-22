У Британії побоюються, що пороми можуть стати новою метою для ІД - ЗМІ

06:49, 22 листопада 2015
Світ
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Британська влада висловлює серйозну стурбованість тим, що пороми, які курсують через протоку Ла-Манш, можуть стати новою ціллю для проведення терактів терористичним угрупованням "Ісламська держава".

REUTERS

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на видання The Telegrаph.

Джерела видання заявляють, що після того, як через події в Парижі в аеропортах були підвищені заходи безпеки, порти і пороми можуть стати новою метою терористів. Відзначається, що автомобілі не проходять ретельний огляд до того, як потрапляють на пором.

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Влада відзначають, що пасажири поромів є "слабкою ланкою" в системі захисту від ІД, це пояснюється тим, що терористи можуть напасти на пором в протоці та встигнути здійснити масові вбивства до того, як судна досягнуть співробітники служб безпеки.

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