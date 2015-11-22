У Бельгії шукають терористів з бомбою

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ян Ямбон, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Soir.

Загроза є більш широкою, ніж один передбачуваний терорист Салах Абдеслам, визнав голова МВС.

"Мова йде про кількох підозрюваних. З цієї причини ми створили таку концентрацію спецзасобів у місті. Ми стежимо за розвитком ситуації кожну хвилину. Не має сенсу намагатися приховати це. Є реальна загроза, але ми робимо все можливе, день і ніч, щоб впоратися з цією ситуацією", - сказав він.

Уряд Бельгії ввів у суботу в Брюсселі стан максимальної готовності (рівень 4), закрив метро, і попросив населення уникати людних місць через загрози скоординованих нападів.

Інша частина країни знаходиться в стані підвищеної готовності третього рівня.