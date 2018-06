Британія відмовилася від бомбардувань у Сирії

Про це повідомляють відразу декілька британських видань The Times, The Guardian і Financial Times.

Як повідомляє The Guardian, Кемерон вирішив не виносити питання на голосування після того, як на попередніх переговорах не зміг домогтися підтримки достатньої кількості депутатів від опозиційної Лейбористської партії.

Джерело The Guardian, близьке до прем'єр-міністра, заявило, що Кемерон раніше хоче, щоб авіація великої Британії завдавала ударів по цілях у Сирії, проте буде виносити це питання на голосування, коли з цього питання в парламенті встановиться консенсус.

Як повідомляв УНІАН, раніше дипломати Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії заявили, що 85% ударів російської авіації в Сирії здійснюються проти опозиції з "Вільної сирійської армії", яка виступає проти чинного президента Башара аль-Асада, а не проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".