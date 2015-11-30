На початку грудня НАТО розпочне переговори з Чорногорією щодо членства в Альянсі - ЗМІ

Про це заявив високпоставлений чиновник НАТО, передає "Європейська правда".

За його словами, це стане історичним кроком як для Альянсу, так і для країни.

Як наголосив чиновник, в Альянсі сподіваються, що переговори завершаться процесом вступу Чорногорії до НАТО.

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Зазвичай, за словами високопоставленого чиновника, такі переговори тривають близько двох років.

Він також наголосив, що розширення було та залишається важливою частиною політики Альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що заплановане запрошення Чорногорії до НАТО вже викликало критику зі сторони Росії. За даними Die Welt, Москва направила листи одразу кільком державам-членам НАТО, попереджаючи, що вступ балканської країни призведе до погіршення відносин Росії з Альянсом. Нагадаємо, попереднє розширення НАТО відбулось у 2009 році із прийомом Албанії та Хорватії.