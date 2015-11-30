Прем'єр Туреччини розкритикував РФ за економічні санкції, але запросив російських туристів до країни

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав у штаб-квартирі НАТО.

"Я стежив за новинами стосовно економічних санкцій та інших заходів, проголошених Росією. Я скажу, що у минулому ми всі були проти економічних санкцій, і під час попередньої кризи Туреччина займала принципову позицію. Росія сама була проти економічних санкцій. І зараз вжиття таких заходів проти Туреччини, які вони критикували, коли інші країни так вчинили через ситуацію в Україні, суперечить (цій позиції)", - переконаний Давутоглу.

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Одночасно прем'єр-міністр запевнив, що Туреччина "до будь-яких нових заходів ставитиметься дуже спокійно".

"Ми не будемо посилювати напругу, ми ніколи не будемо робити щось, що може бути негативно розцінено росіянами, які по-дружньому ставляться до турецького народу. Для багатьох з них Анталія стала другим домом. Ми очікуємо, що російські друзі по-дружньому приїдуть до Анталії, до Туреччини. Для російських туристів Туреччина є домом", - підкреслив Давутоглу.

Прем'єр-міністр Турчини також висловив сподівання, що Росія перегляне свої рішення стосовно Туреччини, які, за його словами, суперечать спільним інтересам обох країн.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджували про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів проти Туреччини санкції, зокрема, щодо заборони ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.