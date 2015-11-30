Генсек НАТО закликав Росію відігравати конструктивну роль в Сирії і боротися з ісламістами

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.Читайте також

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"Я вітаю зусилля Туреччини встановити контакт з Москвою, щоб деескалювати ситуацію. Важливо залишатися спокійними та знизити напругу. Я закликаю Росію відігравати конструктивну роль в Сирії, переслідуючи ІДІЛ, нашого спільного ворога. НАТО рішуче підтримує поновлені міжнародні зусилля, щоб знайти політичне вирішення конфлікту в Сирії", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, всі союзники "повністю підтримують право Туреччини захищати свою територіальну цілісність та повітряний простір".

"Ми висловлювали занепокоєння щодо збільшення військової присутності Росії у регіоні. Те, що ми бачили на минулому тижні, не є першим прикладом порушення турецького повітряного простору російськими літаками. Наш фокус зараз на тому, щоб деескалювати ситуацію, знизити напругу. Це - суверенне право Туреччини захищати свій повітряний простір та територіальну цілісність", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг повідомив, що у вівторок міністри закордонних справ НАТО обговорюватимуть можливість посилення механізмів, щоб "знизити ризики та зробити все, щоб запобігти аналогічним ситуаціям у майбутньому".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада російський військовий літак Су-24, що прямував до Сирії, порушив повітряний простір Туреччини і був збитий турецькими військово-повітряними силами. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підкреслив, що ВПС Туреччини діяли в повній відповідності з приписами.