У Пентагоні вирішили істотно збільшити європейський бюджет у відповідь на агресію РФ - ЗМІ

За інформацією видання, у 2017-му бюджетному році буде суттєво збільшено фінансування в рамках Європейської програми забезпечення безпеки, згідно з якою США діють в Європі з 2014 року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Politico.

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За словами Майкла Маккорда з бюджетного комітету міноборони США, поки не відомо, наскільки значним буде збільшення фінансування, однак вже відомо, що "це буде досить істотне зростання".

"Він також наголосив, що фінансування не буде використовуватися для боротьби з міграційною кризою, тому що європейські країни повинні впоратися самостійно", - сказав чиновник.

Раніше УНІАН повідомляв, що в проекті бюджету Російської Федерації на 2016 рік передбачені видатки на національну оборону в розмірі 3,145 трлн рублів. Таким чином, витрати на оборону в Росії в 2016 році зростуть до 50,8 мільярда доларів або 4% ВВП.