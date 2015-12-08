Творці нових "Зоряних воєн" розповіли про зйомки фільму (відео)

Видання «Медуза» демонструє прем'єру дубльованого ролика про зйомки сьомого епізоду кіносаги, в якому виконавці головних ролей — Джон Бойега, Дейзі Рідлі, Оскар Айзек, Марк Хемілл — а також режисер Джей Джей Абрамс і продюсер Кетлін Кеннеді діляться своїми враженнями.

Раніше УНІАН повідомляв, що черговий епізод "Зоряних воєн", "Пробудження сили", побив рекорди касових зборів за місяць до офіційної прем'єри. Відзначається, що ця сума вдвічі більша раніше рекордних $25 мільйонів зборів "Темного лицаря: Відродження легенди" в 2012р.

Читайте такожАмериканські моряки зняли пародійний трейлер "Зоряних воєн"

Як повідомлялося, прем'єра стрічки "Зоряні війни: Пробудження сили" відбудеться 14 грудня в Лос-Анджелесі. 16 грудня фільм покажуть у Франції, 17 грудня – у Великобританії, в широкий прокат в США новий епізод вийде 18 грудня. Українська прем'єра відбудеться 17 грудня.